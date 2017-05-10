حظر استيراد لحوم الدواجن من ولاية كيلانتان الماليزية - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور(صدى):

أفاد تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عترة (H5N1) في ولاية كيلانتان الماليزية، واتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، قرارا بحظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من الولاية.

وقالت الهيئة في أنها استثنت من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور.

وأكدت على أنه مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حراريا أو بأي طريقة تقضي على فيروس إنفلونزا الطيور، ويكن مطابق للاشتراطات والضوابط الصحية المعتمدة.