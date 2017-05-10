مدرب التعاون يقترب من العودة الى بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

مدرب التعاون يقترب من العودة الى بلاده
أشارت بعض الصحف البرتغالية، إلى أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق التعاون، اقترب من مغادرة ناديه والعودة مرة أخرى إلى الدوري البرتغالي، بعد نهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة ” ريكورد “، إن جوميز اتفق مع مسئولي نادي أروكا، على تولي منصب المدير الفني للفريق، خلال الموسمين المقبلين، بعد غياب دام لـ 8 سنوات عن العمل بالدوري البرتغالي.
وسلطت الصحيفة الضوء على مسيرة جوميز في منطقة الخليج العربي، خلال السنوات الأخيرة، وإشرافه على تدريب فريقي التعاون والأهلي، إضافة إلى بني ياس الإماراتي.
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