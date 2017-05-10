مدرب التعاون يقترب من العودة الى بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أشارت بعض الصحف البرتغالية، إلى أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق التعاون، اقترب من مغادرة ناديه والعودة مرة أخرى إلى الدوري البرتغالي، بعد نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ” ريكورد “، إن جوميز اتفق مع مسئولي نادي أروكا، على تولي منصب المدير الفني للفريق، خلال الموسمين المقبلين، بعد غياب دام لـ 8 سنوات عن العمل بالدوري البرتغالي.

وسلطت الصحيفة الضوء على مسيرة جوميز في منطقة الخليج العربي، خلال السنوات الأخيرة، وإشرافه على تدريب فريقي التعاون والأهلي، إضافة إلى بني ياس الإماراتي.