تراجع صافي أرباح «تويتا» للمرة الأولى منذ 2011 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت عملاق السيارات الياباني «تويوتا» عن تراجع أرباحها بنسبة 20.9% خلال العام الماضي 2016، لتسجل أول تراجع في صافي الأرباح منذ خمس سنوات مسجلة 1.83 تريليون ين ياباني (16.05 مليار دولار).

وتزامن تراجع صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي، مع ارتفاع قيمة الين الياباني لأعلى مستوى في عامين، الذي أثر على قيمة الصادرات، للشركة.

وبلغ عدد المركبات المباعة للشركة اليابانية في 2016، نحو 10.258 مليون مركبة حول العالم، صعوداً من 10.19 مليون مركبة في العام السابق عليه، بنسبة صعود بلغت 0.66%.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة لـ ” تويوتا ” العام الماضي، إلا أنها حلت ثانياً كأعلى مبيعات مركبات في العالم، بعد عملاق السيارات الألماني “فولكس فاجن ” .

وأعلنت ” فولكس فاجن ” ، مطلع العام الجاري، أن مبيعاتها للسنة الماضية، بلغت أكثر من 10.3 ملايين وحدة، بزيادة نسبتها 3.8% عن 2015، على الرغم من فضيحة العوادم.