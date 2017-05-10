مدني الطائف يحذر المواطنين من إستخدام الهاتف في الأمطار تجنباً للصعق - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف المواطنين والقيمين بمحافظة الطائف اليوم الثلاثاء بعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية ومواقع تجمعات المياه الناتجه عن الأمطار .

قال العقيد ” ناصر بن سلطان الشريف ” المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة صدر بيان من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة يوضح تحذير المصلحة من سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح على محافظة الطائف وحدودها الشرقية من اليوم الثلاثاء وحتى ليلة الأحد القادم .

وطالب المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذروتجنب استعمال الهاتف تجنباً للصعق والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.