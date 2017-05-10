متظاهرو فينزويلا يواجهون الشرطة بـ«أبشع قنابل» - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

استخدم محتجون فنزويليون «براز البشر والحيوانات» في مواجهة رجال الشرطة، إلى جانب إلقاء الحجارة والقنابل الغازية والغازات المسيلة للدموع خلال اشتباكات عنيفة في شوارع العاصمة كاراكاس، ضمن موجة الاحتجاجات التي استمرت 6 أسابيع، وفق «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت «ديلي ميل» إن الفنزويليين كانوا يخزنون البراز في علب بلاستيكية استعدادا لإلقائها على العناصر الأمنية.

وكانت المعارضة الفنزويلية دعت إلى تظاهرات جديدة، مواصلة بذلك تحركاتها ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الذي تطالبه بالرحيل قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.