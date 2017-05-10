المالية تعلن عن التقرير الربعي للميزانية خلال أيام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تعقد وزارة المالية مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة بحضور وزير المالية، للإعلان عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من عام 2017.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير، أبرز البيانات والمؤشرات المالية لأداء الميزانية خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي على مستوى الإيرادات والمصروفات والعجز والدين العام، وفقاً لـ«الاقتصادية».

وقال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان إن الإصدار يأتي متوافقا مع استراتيجية الوزارة المتسقة مع أهداف رؤية 2030.