ابتدائية أجيال اليمامة الأهلية بالرياض تحتفي بتخرج طلاب الصف السادس - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

جوٍ امتزجت فيه مشاعر الفرح والحزن فرح لنجاح أبنائنا الطلاب وحزن لفراق كوكبة من الطلاب تحلت بالأخلاق الحسنة والجد والمثابرة أقامت ابتدائية أجيال اليمامة الأهلية بحي النسيم بالرياض حفل تخرج لطلاب الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى قائد المدرسة الأستاذ سعيد بن عبدالله آل مفرح كلمة قال فيها إنطلاقا من قناعتي التامة بأن سلاح كل قائد تربوي هو سمو الأخلاق ونشر ثقافة الحب والألفه في جميع أركان المؤسسة التعليمية .. استطعنا في وقت وجيز من حصد الكثير من المسابقات والمشاركات التي كان لها الأثر الإيجابي في غرس قيمة النجاح عند المعلمين والطلاب..لهذا فإن لي همستين همسة للمعلمين ” قدركم كبير فوالذي نفسي بيده أن المعلم يستحق أن تفرش له الأرض سجادًا وحريرًا ” .

أنتم أساس الحضارة ..أنتم أساس التقدم.. أنتم من تستغفر لهم الحيتان والأسماك فضلكم عظيم ومهنتكم أعظم كيف لا وأنتم ورثة الأنبياء عليهم السلام ….!!

وهمسة للطلاب ” كونوا كما يريد والديكم ومعلميكم ومجتمعكم أن تكونوا ” ، ” كونوا حصنا ودرعا للدين ثم المليك والوطن ” .

ثم استمع الحضور لكلمة الأستاذ سعود المطيري أحد أولياء الأمور قائًلا فيها شكراً ولا تكفيكم .

شكراً لكل من ساهم في زرع فضيله وغرس معلومه وقوم اعوجاج في ابنائنا بارك الله فيكم وفي جهودكم نشهد الله أنكم كنتم فوق حسن الظن .

ونتمنى أن تكون المرحلة المتوسطة على ذات النهج ستبقى أيدينا بإيديكم لغرس قيم عالية وعلم راقي بأبنائنا وجزاكم الله خير .

ثم انطلقت مسيرة التخرج لطلاب الصف السادس الابتدائي .

وفي الختام قدمت إدارة المدرسة جوائز للطلاب المتفوقين والطلاب المتميزين في جميع المجالات كما قدمت شهادات الشكر والتقدير ودروع التميز لمعلمي المدرسة المتميزين لهذا العام كلاً بحسب مجاله.