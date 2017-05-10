العمل تنظم البرنامج التدريبي الثاني لمشرفي البرامج والأنشطة للفروع الإيوائية بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نظمت وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الإدارة العامة للبرامج والانشطة اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي لمشرفي البرامج والأنشطة بمنطقة مكة المكرمة للفروع الإيوائية، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بمحافظة جدة.

يهدف البرنامج لتدريب وتأهيل مشرفي البرامج والأنشطة العاملين بالفروع الإيوائية وإكسابهم المعارف والقدرات الخاصة بالإطار النظري للبرامج والأنشطة لتساعدهم على تحقيق الأهداف بجودة عالية.

وتخلل البرنامج تطبيق المعايير وتنفيذها وتحديد نوع البرنامج والنشاط وفق مكونات الشخصية والتمكن من بناء فريق عمل لبعض الأنشطة وفق الهوايات والميول لدى المستفيدين وذكر أنواع نواتج الأنشطة كجزء رئيس من المنتج النهائي باستخدام أدوات القياس والتقويم .

وكذلك التعرف على برنامج التدريب والتثقيف والتاهيل وتوصيف البرامج التدريبية والأهداف التفصيلية لها والية تنفيذها والتعرف على مواصفات ومهام الكوادر الثابته في البرنامج.

حضر الدورة مايقارب عدد ٣٥ موظف وموظفة من مشرفي البرامج من الدور الإيوائية.

افتتح الورشة المشرف العام على الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الدكتور فارس الحربي.