تقرير " كير" يكشف عدد الجرائم ضد المسلمين فى أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

تقرير ” كير” يكشف عدد الجرائم ضد المسلمين فى أمريكا
أوضح تقرير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ” كير ” ، عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين بالولايات المتحدة، والتي زادت في عام 2016 بنسبة 44%.
واشار التقرير إلى أن الجرائم ارتفعت إلى 260 حادثًا عام 2016، مقارنة بـ 180 من النوع نفسه عام 2015، و 38 في 2014.
وكشف التقرير التحيز ضد المسلمين بأميركا قفز بنسبة 65% للفترة ما بين عامي 2014- 2016، كما بلغت العام الماضي 2213 حادثًا، بزيادة 57% عن عام 2015 الذي بلغت فيه 1409.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25549 ] نشر منذ 18 دقيقة
اخزاهم الله وأذلهم ،،
،، نعلم انهم أكبر إرهابيين على الكرة الأرضيه ،، وأعداء للإسلام والمسلمين ، ولا تحل مصيبه في ديار المسلمين إلا وهم وراءها .. فما بالك بمن أجبرتهم ظروفهم باالعيش عندهم ,, ؟
,, أسأل الله لهم الذلة والمسكنه ,, آمين .