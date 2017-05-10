 تقرير " كير" يكشف عدد الجرائم ضد المسلمين فى أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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تقرير ” كير” يكشف عدد الجرائم ضد المسلمين فى أمريكا

تقرير ” كير” يكشف عدد الجرائم ضد المسلمين فى أمريكا
واشنطن(صدى):

أوضح تقرير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ” كير ” ، عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين بالولايات المتحدة، والتي زادت في عام 2016 بنسبة 44%.

واشار التقرير إلى أن الجرائم ارتفعت إلى 260 حادثًا عام 2016، مقارنة بـ 180 من النوع نفسه عام 2015، و 38 في 2014.

وكشف التقرير التحيز ضد المسلمين بأميركا قفز بنسبة 65% للفترة ما بين عامي 2014- 2016، كما بلغت العام الماضي 2213 حادثًا، بزيادة 57% عن عام 2015 الذي بلغت فيه 1409.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25549 ] نشر منذ 18 دقيقة

اخزاهم الله وأذلهم ،،

،، نعلم انهم أكبر إرهابيين على الكرة الأرضيه ،، وأعداء للإسلام والمسلمين ، ولا تحل مصيبه في ديار المسلمين إلا وهم وراءها .. فما بالك بمن أجبرتهم ظروفهم باالعيش عندهم ,, ؟

,, أسأل الله لهم الذلة والمسكنه ,, آمين .

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