بالصور.. «تعليم الجوف» يحقق فى فيديو حفلة صلح زوج لزوجته المعلمة - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، التحقيق في واقعة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل غرفة المعلمات، لزوج أحدى المعلمات وهو يصالح زوجته بطريقة تثير الجدل.

وأظهر الفيديو عبارات غرامية كتبها الزوج للزوجة على لافتة، وكتب أناشيد وقام بنثر الأموال على الأرض داخل المدرسة، مما أغضب المعلمين في المدرسة من رد فعل الزوج بعد محاولته التي قام بها لصلح زوجته بعد الخلاف الذي حدث بينهم.

من جانبها رفضت الأدرة العامة للتعليم، هذا لاتصرف بشدة، وقالت إن استغلال المنشآت التعليمية لتحقيق مصالح شخصية أمر مرفوض.

