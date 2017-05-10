5 رمضان بدء المرحلة الثانية لمشروع مركز أبحاث الإعاقة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بدأ مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة التجهيز للمرحلة الثانية لأعداد دعم مشروعه الخيري الوقفي في الخامس من شهر رمضان.

وأوضح أحمد اليحيى المدير العام التنفيذي والأمين العام لمركز رعاية أمير الرياض أن مشروع الوقف الخيري يقام على مساحة تقدر بـ(7233م2) بحي السفارات بالرياض،ويعد هذا المشروع دعم إضافي يساهم العائد السنوي منه في دعم وتمويل أبحاث المركز والتي تخدم ابحاث المعاقين .

وأضاف أن هذا المشروع يخدم شريحة هامة و كبيرة وأكد على أهمية دور الوقف في الأعمال الخيرية .