طفل يضغط زر الأنذار لرؤيته امرأة ورجل يمارسان الجنس بمول تجاري - صحيفة صدى الالكترونية

طفل يضغط زر الأنذار لرؤيته امرأة ورجل يمارسان الجنس بمول تجاري
شهد مجمّع Eagles Meadow التجاري في ريكسهام الانجليزية ، حادث صادم حيث رأي طفل في العاشرة من عمره امرأة عارية تمارس الجنس مع رجل في منطقة الخدمات في المول ، فقام بضغط زر الانذار لحضور الأمن .
واللافت أنّ آمي لويز غارسيد البالغة من العمر 19 عاماً، اعترفت بأنّها خدشت الحياء العام عندما مارست الجنس علناً.
وفي التفاصيل، قال المحامي يوروز جونز، المدافع عن غارسيد إنها “ شابة تبحث عن رغباتها وتعاني من مشاكل نفسية كثيرة ”، كما أضاف انها اتخذت قبل الحادثة جرعة كبيرة من الأدوية وشربت الكثير من الكحول. ودافع جونز عن موكلته بالقول إنّها لا تتذكر شيئاً من الحادثة وهذا دليل إضافي على أنها لم تكن بكامل وعيها.
يُشار إلى أنّ الحادث جرى يوم 20 نيسان الماضي أمام 20 شخصاً تقريباً.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15778 ] نشر منذ 6 دقائق
ههههههههههههه هههههههههه
يحسب أنه يخنقها😂😂😂😂😂😂
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6974 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يسلط عليكم خلصت الاماكن !!
🤔🤧😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25529 ] نشر منذ 5 دقائق
هههههه
.. خير ماسويت ..
همسة حزن[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 دقائق
وفِي مول كمان
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5357 ] نشر منذ 2 دقيقتين
حسبي الله عليك من ورع خرب عليهم المفروض يرفعون عليه قضيه بسب تسببه لهم بالرعب وعدم اتمام العمليه بنجاح