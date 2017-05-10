طفل يضغط زر الأنذار لرؤيته امرأة ورجل يمارسان الجنس بمول تجاري - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

شهد مجمّع Eagles Meadow التجاري في ريكسهام الانجليزية ، حادث صادم حيث رأي طفل في العاشرة من عمره امرأة عارية تمارس الجنس مع رجل في منطقة الخدمات في المول ، فقام بضغط زر الانذار لحضور الأمن .

واللافت أنّ آمي لويز غارسيد البالغة من العمر 19 عاماً، اعترفت بأنّها خدشت الحياء العام عندما مارست الجنس علناً.

وفي التفاصيل، قال المحامي يوروز جونز، المدافع عن غارسيد إنها “ شابة تبحث عن رغباتها وتعاني من مشاكل نفسية كثيرة ”، كما أضاف انها اتخذت قبل الحادثة جرعة كبيرة من الأدوية وشربت الكثير من الكحول. ودافع جونز عن موكلته بالقول إنّها لا تتذكر شيئاً من الحادثة وهذا دليل إضافي على أنها لم تكن بكامل وعيها.

يُشار إلى أنّ الحادث جرى يوم 20 نيسان الماضي أمام 20 شخصاً تقريباً.