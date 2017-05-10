«نسما القابضة» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

«نسما القابضة» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
وفرت الشركة الوطنية «نسما القابضة»، وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأعلنت الشركة، أن الوظائف على مسمى:
1- مدير المشروع – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
2- مشرف الموارد البشرية – (للنساء/ الرياض): درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، والإدارة، والهندسة الصناعية).
3- مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات – (للنساء/ جدة): درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.
وقالت الشركة، إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2017م؛ ومستمرٌ حتى تاريخ 8/ 7/ 2017م.
وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يمكن زيارة موقع الشركة، من «هنا».
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