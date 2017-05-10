 «نسما القابضة» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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«نسما القابضة» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

«نسما القابضة» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الوطنية «نسما القابضة»، وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأعلنت الشركة، أن الوظائف على مسمى:
1- مدير المشروع – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
2- مشرف الموارد البشرية – (للنساء/ الرياض): درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، والإدارة، والهندسة الصناعية).
3- مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات – (للنساء/ جدة): درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.
وقالت الشركة، إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2017م؛ ومستمرٌ حتى تاريخ 8/ 7/ 2017م.
وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يمكن زيارة موقع الشركة، من «هنا».


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