أول تعليق من تركيا على قرار واشنطن بتسليح الأكراد - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي، إنه أمر غير مقبول فيما قررته أمريكا بتسليح الشعب الكردي، مضيفا أن هذه السياسة لن تفيد أحدا.

وأضاف جانيكلي، في تصريحاته لقناة ” ايه-خبر ” ، أن هذه السياسة لن تفيد أحدا، و نتوقع أن يتم تصحيح هذا الأمر.

وقد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى وقت سابقا، وزارة الدفاع الأمريكي، تسليح مقاتلين أكراد في سوريا، من أجل تحقيق النصر.

هذا ما جعل تركيا تعارض تسليح الوحدات الكردية، وجعلها تنتقد عملية تسليح وحدات الشعب الكردي.