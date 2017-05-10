مدير حرس الحدود يكرم جندي فجر قارب حوثي - صحيفة صدى الالكترونية

مدير حرس الحدود يكرم جندي فجر قارب حوثي
قام مدير عام حرس الحدود في جازان اللواء ركن محيا بن عطا الله العتيبي، بتكريم الجندي بحري أول سلطان بن معيض آل منصور من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة، بعدما تمكن من تفجير قارب حوثي كان يريد استهداف حدود المملكة.
وقال اللواء العتيبي إن ما قام به الجندي يستحق التكريم، فيما أكد آل منصور أنه وزملائه فداء للدين والوطن.
منصور[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 12 دقيقة
يستاهل التكريم والله ايوفق الابطال المرابطين على الحدود
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25529 ] نشر منذ 8 دقائق
يستاهلون التكريم ، ايوالله يستاهلون ،،
.. بيض الله وجيههم وكثر الله من امثالهم ، ونصرهم على أعدائهم .. آمين .