مدير حرس الحدود يكرم جندي فجر قارب حوثي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قام مدير عام حرس الحدود في جازان اللواء ركن محيا بن عطا الله العتيبي، بتكريم الجندي بحري أول سلطان بن معيض آل منصور من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة، بعدما تمكن من تفجير قارب حوثي كان يريد استهداف حدود المملكة.

وقال اللواء العتيبي إن ما قام به الجندي يستحق التكريم، فيما أكد آل منصور أنه وزملائه فداء للدين والوطن.