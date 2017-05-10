 مدير حرس الحدود يكرم جندي فجر قارب حوثي - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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مدير حرس الحدود يكرم جندي فجر قارب حوثي

مدير حرس الحدود يكرم جندي فجر قارب حوثي
حسن الجعفري(صدى):

قام مدير عام حرس الحدود في جازان اللواء ركن محيا بن عطا الله العتيبي، بتكريم الجندي بحري أول سلطان بن معيض آل منصور من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة، بعدما تمكن من تفجير قارب حوثي كان يريد استهداف حدود المملكة.

وقال اللواء العتيبي إن ما قام به الجندي يستحق التكريم، فيما أكد آل منصور أنه وزملائه فداء للدين والوطن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 12 دقيقة

يستاهل التكريم والله ايوفق الابطال المرابطين على الحدود

[ عدد التعليقات: 25529 ] نشر منذ 8 دقائق

يستاهلون التكريم ، ايوالله يستاهلون ،،

.. بيض الله وجيههم وكثر الله من امثالهم ، ونصرهم على أعدائهم .. آمين .

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