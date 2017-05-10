التموين العربي للأطعمة تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة التموين العربي للأطعمة، عبر موقعها الإلكتروني،22 وظيفة شاغرة، لحملة شهادة الثانوية العامة فأعلى، وذلك للعمل في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف بمسمى:

1- مقدم طعام – (الشرقية).

2- طاهي – (الرياض).

3- مقدم طعام – (عدد 20 وظيفة/ جدة).

واتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2017م، ومستمر حتى يوم 8/ 7/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، اضغط « http://careers.afs-sa.com/ar/job-search-results/».