التموين العربي للأطعمة تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

التموين العربي للأطعمة تعلن عن وظائف شاغرة
وفرت شركة التموين العربي للأطعمة، عبر موقعها الإلكتروني،22 وظيفة شاغرة، لحملة شهادة الثانوية العامة فأعلى، وذلك للعمل في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف بمسمى:
1- مقدم طعام – (الشرقية).
2- طاهي – (الرياض).
3- مقدم طعام – (عدد 20 وظيفة/ جدة).
واتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2017م، ومستمر حتى يوم 8/ 7/ 2017م.
وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، اضغط « http://careers.afs-sa.com/ar/job-search-results/».
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