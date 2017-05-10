طفلة هندية تتفوق على أينشتاين في أختبار الذكاء العقلي - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

مكنت الطفلة راجاوري باوار، التي تبلغ 12 عاماً، من التفوق على العالمين الشهيرين ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينغ ، في نتائج اختبار الذكاء العقلي.

وأحرزت الطفلة الهندية الأصل، التي تعيش في مقاطعة شيشاير بالمملكة المتحدة، 162 نقطة متفوقة بنقطتين على كل من عالمي الفيزياء النظرية أينشتاين وهوكينغ، ومتخطية بتلك النتيجة ما يعرف بمعيار العبقرية الذي يبلغ 140 نقطة.

وخضعت للاختبار في مانشستر الشهر الماضي، وكانت من ضمن واحد بالمئة من الأشخاص الذين حصلوا على أعلى الدرجات في الاختبار، كما أنها سجلت أعلى درجة في الاختبار بالنسبة لمن هم دون الثامنة عشرة.

وبحسب مؤسسة ” منسا “، وهي أكبر وأقدم جمعية لنسبة الذكاء العقلي المرتفع في العالم، فإن الطفلة تعتبر واحدة من ضمن 20 ألف شخص تمكنوا من الحصول على هذه النتيجة في جميع أنحاء العالم.

أما أستاذ الرياضيات في مدرسة راجاوري ( Altrincham Grammar School for Girls)، فأكد أنها تلميذة متفوقة ويتوقع منها في المستقبل تحقيق إنجازات عظيمة، في حين أعربت إدارة المدرسة عن فرحها وسعادتها بتلك النتيجة.

من ناحيتها، قالت الطفلة، في تصريحات إعلامية ، كنت متوترة قليلاً قبل الاختبار، لكنه كان جيداً، وأنا مسرورة فعلاً لأني أديت جيداً.