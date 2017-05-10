سفير المملكة بالجزائر يستقبل منتخب ألعاب القوى - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

استقبل اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، المنتخب الوطني السعودي لألعاب القوى الذي يزور الجزائر حاليا، في إطار المشاركة في فعاليات المعسكر التدريبي الذي يستضيفه قصر الرياضات بالعاصمة الجزائرية.

وقال الصالح إن ولاة الأمر في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يولون اهتمامات بالغا لمختلف الفرق الرياضية التي كثيرا ما رفعت راية البلاد خفاقة خلال التجمعات الرياضية العالمية.

وأثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر على جهود عناصر المنتخب الوطني لتمثيل المملكة في مختلف المحافل الرياضية العربية والدولية.