بالصور.. العناية الإلهية تنقذ عجوز سقطت سيارته من أعلى جٌرف - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أنقذت العناية الإلهية رجل مسن بإعجوبة، بعدما سقطت سيارته من طراز هيونداي إلى الشاطئ في كورنوال البريطانية، بعد أن انزلقت قدمه أثناء قيامه بركن السيارة لاصطحاب زوجته. حيث تم إنقاذه ونقله جوًا إلى المستشفى، وحالته العامة مستقرة.

وقال أحد شهود العيان “ جو كومبيلاك ” : “سمعت ضجة كبيرة، لذلك ألقيت نظرة، فرأيت اثنين من الأشخاص يقفزون من على الطريق للابتعاد عن حافة الجرف. وأعتقد أنه ربما كان يركن سيارته لأنه اضطر لاصطحاب زوجته، ويبدو على الأرجح أن قدمه انزلقت واتجه مباشرة تجاه الجرف”.

وتم علاج المسن بواسطة مسعفين في موقع الحادث، قبل أن يتم نقله عبر قارب النجاة إلى طائرة الإسعاف، والتي نقلته جوًا إلى مستشفى “ ديريفورد ” في “ بليموث ” .