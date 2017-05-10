الأمير سلطان بن سلمان يكشف الدور الإيجابي لمهرجان السياحة هذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جميع الجهات المعنية بالخدمات، مساندة جهود الهيئة في إنجاح موسم الصيف سياحياً، والذي سيقام خلال هذا العام، ويضم 113 مهرجاناً سياحياً في المملكة.

وقال سموه خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة تلتزم بأن تكون الفعاليات منسجمة مع ثقافة المنطقة ومعبرة عن تراثها، وتثري مخزون القيم الذي تتميز به مناطق المملكة ويعتز بها مواطنوها.

وتشمل فعاليات المهرجان أكثر من 820 فعالية ونشاطا متنوعا سيقام في المملكة، وثمن ما يحظى به قطاع السياحة في المملكة من دعم واهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.

وشدد الأمير سلطان بن سلمان على أن تكون هذه الفعاليات دورها فعال فى إبراز المنطاق بقيمها وتراثها وهويتها، مشيرا إلى أن اهتمام هيئة السياحة على أن تلتزم المهرجانات والفعاليات السياحية التي تشرف عليها الهيئة بأصالة المجتمع.

وأكد على أن السياحة تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للمناطق وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة في المشاريع السياحية ستسهم في تطوير السياحة الداخلية والحد من الموسمية وارتفاع الأسعار.

وكشف خطة الهيئة العامة للسياحة خلال المهرجان، مؤكد أنها متكاملة لموسم الصيف، و تتضمن جهود الرقابة على المنشآت السياحية، ومتابعة الفعاليات والأنشطة السياحية، إضافة إلى تنظيم رحلات (عيش السعودية) للطلاب والطالبات بالتعاون مع وزارة التعليم.