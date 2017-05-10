بالفيديو.. رجال يُساعدون صديقهم على أقتلاع ضرسه بالسيارة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أقدم مجموعة من الرجال على استخدام السيارة والدراجة لإزالة سن صديقهم ، بعدما اشتكى من ألم في أسنانه.

ويظهر أصدقاء الرجل في فيديو تم تداوله على اليوتيوب وهم يجهدون في اقتلاع سنه من فمه، بعدما ربطوه بخيط صنارة صيد وحاولوا في بداية الأمر سحبه بدراجة، قبل أن يحاولوا استخدام كماشة في اقتلاع السن.

وقال جيسون سادلر: بدأ صديقنا يشكو من آلام في أسنانه، لذلك قررنا أن نساعده. لقد استغرق الأمر وقتاً أطول مما كنا نظن، وكان الأمر في غاية الصعوبة.

وأضاف: جربنا أشياء عدّة بما في ذلك الكماشة، وربطنا صنارة الصيد في خلفية السيارة، قبل أن يتمكن أحد زملائي في نهاية المطاف من سحب الضرس بيده.