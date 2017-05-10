غرفة الرياض تعلن عن 222 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت غرفة الرياض 222 وظيفة للشباب بعدد من شركات القطاع الخاص، عبر مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية فرع الرياض.

وأعلنت الغرفة أنه ستجري المقابلات الخاصة بهذه الوظائف في الفترة من 15 الى 18 مايو الجاري بمقر الغرفة، علي أن يكون يوم الاثنين 15 مايو موعد إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على المتوسطة والثانوية والدبلوم لشغل 53 وظيفة في شركة المطاعم الأهلية، والوظائف تحت مسمى «خدمة عملاء هاتف، محاسب زبائن، مشرف فريق» وستكون المقابلات بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

أما في يوم الثلاثاء 16 مايو ستجرى المقابلات الشخصية للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم لشغل 50 وظيفة في شركة الشايع الدولية للتجارة، والوظائف تحت مسمي برنامج MTV تدريب منتهي بالتوظيف وستكون المقابلات بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

أما في يوم الأربعاء 17 مايو فسيتم إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على الثانوية والمتوسطة والدبلوم لشغل (19) وظيفة في شركة الرياض للاستثمارات ، والوظائف تحت مسمي (مساعد فني انتاج، فني ميكانيكا انتاج، مدخل بيانات) وستكون المقابلات لشغل هذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

كما ستجرى في يوم الخميس 18 مايو المقابلات الشخصية للحاصلين على المتوسطة و الثانوية لشغل 100 وظيفة فندقية في معهد عبدالمحسن الحكير ، وستكون المقابلات لشغل هذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.