صورة تذكارية في حفل تخرج طلاب معهد العاصمة مع أحمد بن عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

برعاية الأمير أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي معهد العاصمة النموذجي أمس الثلاثاء حفل تخرج المعهد لعام 1437- 1438هـ والذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي.

ورحب الطلاب بالأمير ورعايته الكريمة والتي يتشرف بها طلاب المعهد كما أثنوا على القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود.

قال مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم أن المعهد يحظي برعاية وزارة التعليم وسمو الأمير أحمد بن عبد العزيز والذي تشرفنا بحضورة مما يساهم في رفع الروح المعنوية للطلاب .

وحضر الحفل لفيف من الأمراء وأعضاء مجلس إدارة جمعية خريجي المعهد، وأولياء أمور الطلاب الخريجين وتشرف الطلاب الخرجين بالتقاط صورة تذكارية مع الأمير.