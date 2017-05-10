شاطئ يٌقدم خدمة الحصول على رفيق رومانسي للسيدات للأستمتاع - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

يُقدم شاطئ بالي بأندونيسيا ، مفاجئات يمكن أن تحصل عليها النساء اللاتي يزُرن المنطقة لأستجمام ، من خلال هذه الوجهة السياحية الرائعة، وهي الحصول على رفيق رومانسي مؤقت لقضاء عطلة ممتعة.

يقول لشاب الأندونيسي ستيف البالغ من العمر 25 عاماً، والذي يعمل كرفيق خاص بالنساء الوحيدات اللواتي يزرن بالي بمفردهن، بأنه يواعد النساء ما بين 35 و40 من العمر القادمات من أستراليا واليابان وكوريا وأوروبا، وأن أهم شيء تبحث عنه هؤلاء النساء هو ” الرفقة الممتعة وشخص يتواجد إلى جانبهن في جميع الأوقات ويتفهم متطلباتهن ” ، مٌشيرا الي أنه لا يتعلق الأمر بالعلاقة الحميمية فقط.

والغريب في الأمر أن ستيف لا يطلب مقابلاً على عمله ولا يقوم بتحديد الوقت بل يترك حرية الاختيار لرفيقاته لدفع ما يرغبن فيه حتى يشعرهن بالارتياح، باستثناء دفع أجر سيارات الأجرة والوجبات اليومية.

ما خلص إليه “رفيق النساء” هو أن معظم النساء يطلبن التفاصيل الرومانسية التي لا تجدنها لدى الزوج أو الحبيب مثل المشي في الشارع يداً بيد أو التحدث إليهن بعد الانتهاء من العلاقة الحميمية وأخذ حمام رومانسي مع بعض مثل أي زوجين طبيعيين.