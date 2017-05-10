مصادر: رفع رواتب الشهر الحالي بكافة المزايا عدا العلاوة السنوية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

شرعت الجهات الحكومية في رفع مسيرات رواتب الشهر الحالي بكافة المزايا المالية عدا العلاوة السنوية وذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم الذي يقضي بعودة البدلات والمزايا المالية.

وكشفت مصادر أنه ورد تعميم من وزارة المالية إلى الوزارات والجهات الحكومية بعدم صرف العلاوة السنوية للعام 1438 وإيضاح ذلك عبر مسيرات الرواتب لعدم شمولها للأمر الملكي الصادر مؤخرا .

ونص التعميم على أنه «إشارة إلى إيقاف العلاوة السنوية لعام 1438 ، وبناءا على طلب وزارة المالية بعدم صرف هذه العلاوة وإيضاح عدم إدراج العلاوة السنوية ضمن أوامر الصرف وأوامر الدفع نأمل كتابة عبارة الرواتب .. لاتحتوي للعلاوة السنوية 1438 بأمر الصرف» .