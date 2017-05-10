مصادر: الخدمة المدنية تعتزم طرح 700 وظيفة شاغرة في طب الأسنان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال مصدر إن قرار استقدام وظائف أطباء أسنان، سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة لأطباء المملكة، مشيرا إلي اعتزام وزارة الخدمة المدنية طرح ما بين 500 -700 وظيفه شاغرة في تخصصات طب الأسنان بالقطاع الحكومي عبر برنامج «جدارة».

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت بالتنسيق مع وزارة الصحة قرار بإيقاف استقدام وظائف أطباء الأسنان.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل إن قرار إيقاف الاستقدام بدأ تنفيذه على 6 مهن مدرجة في طب الأسنان.