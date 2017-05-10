تعاون بين شرط المناطق يسهم بالقبض على فلبينين متهمين بجريمة قتل - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل (صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في اطار التعاون المشترك بين شرط المناطق فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط ثلاثة وافدين من الجنسية الفلبينية مطلوبين على ذمة قضية قتل بالمنطقة الشرقية و ارتكابهم الفرار إلى خارج المنطقة .

وكانت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض , قد تلقت معلومات من شرطة المنطقة الشرقية تشير الى تواجد المتهمين المطلوبين لديها على ذمة قضية مقتل وافد فلبيني بالقرب من هجرة خريص , على اثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الاجراءات البحثية اسفرت بفضل الله عن تحديد مكان تواجدهم وضبطهم في حي السلي بالرياض .

تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .