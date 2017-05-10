رجل أمن ينقذ طفل سقط من سلم كهربائي في الدور الثاني بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أنقذ رجل أمن، طفلا من الموت المحقق بعدما ألقتطه لحظة سقوطه من حافة سلم كهربائي في الدور الثاني بأحد المجمعات التجارية بمدينة أبها.

وقال وكيل رقيب حزام الشهري، إنه لاحظ صراخ الطفل الذي كان متمسكا بطرف سلم كهربائي، وبعض عمال المجمع يحاولون اللحاق، مشيرا إلى أنه توقع سقوطه خلال الفجوة الموجودة بين السلم الكهربائي والدور الثاني فبقى بجوار السلم وعندما بلغ السلم أقصى ارتفاع له سقط الطفل فالتقطه قبل أن يصل الأرض وسط تصفيق رواد المجمع، وسقطت والدة الطفل مغشية عليها من هول المشهد.