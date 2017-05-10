ترامب يلتقي لافروف في البيت الأبيض اليوم لبحث الأزمة السورية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أوضح مسؤول أمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، لبحث الوضع في سوريا ومجموعة واسعة النطاق من القضايا الدولية.

وذكر المسؤول الذي لم يشار إلى اسمه، أن جدول أعمال اللقاء يشمل الوضع في سوريا والعلاقات الأمريكية الروسية والقضايا العالمية الأخرى، وكما سيجتمع لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، حيث سيسعى للحصول على دعم أمريكي لخطة إقامة مناطق “لتخفيف التصعيد” في سوريا.