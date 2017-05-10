أبو ساق يكشف عن قوائم الشركات والمؤسسات والأفراد المتهمين بتهريب النفط - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، إن مجلس الشورى أطلع على قوائم مئات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والدبلوماسية والخيرية والأفراد المتهمة بعمليات تهريب النفط.

وكشف أبو ساق، أمس الثلاثاء، خلال حضوره جلسة لمجلس الشورى، عن أن القوائم والإحصاءات والأسماء التي تورطت في تهريب النفط طويلة، معربا عن سعادته بموافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، متعهدا بالعمل بكل ما يسهم في تفعيل عمل الشورى في شأنه التشريعي والرقابي، وفقا لصحيفة الحياة.