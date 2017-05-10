كاتبة تطالب بتعليم النساء قيادة السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

كاتبة تطالب بتعليم النساء قيادة السيارة
طالبت الكاتبة مها الشهري، الأسر بتعليم بناتهم كيفية قيادة السيارة، قائلة «علموا النساء كيف يَقُدْن السيارات من أجل أنفسهن ومن أجل المستقبل».
وسلطت الكاتبة الضوء على المواقف التي تضطر المرأة فيها بقيادة السيارة في مقالها بعنوان « علموا بناتكم قيادة السيارة» بصحيفة عكاظ، قائلة: « أحداث متكررة تدخل فيها المرأة كمنقذة لموقف يتعرض فيه سائق السيارة لأزمة صحية، كان آخرها ما تداولته الأخبار عن الفتاة الجامعية التي قادت الحافلة وأنقذت سائقها بعد أن تعرض لعارض صحي، هذا بالرغم من عجزها عن قيادة السيارة نظاميا نظرا للقناعة بقائمة لا أساس لها من مبررات الرفض إضافة إلى تخاذل الأنظمة في تمكينها من هذا الحق.»
وتابعت: « يجب أن نتجاوز الذهنية التي نظرت إلى المرأة بالاتهام والدونية، وحددت دور المرأة وجعلتها عاجزة رغم قدراتها وأهليتها ورجاحة عقلها إلى نطاق أوسع نعترف فيه بأن المرأة لا تقل أهلية وكفاءة عن الرجل، وأنها شريك مكمل ومعين له في هذه الحياة، فلا يجدر بالبعض منا أن يثق بالمرأة كمربية للأجيال تحافظ على بيته وأسرته من جهة، ثم ينظر لها كعديمة للأهلية في الشؤون الأخرى التي ظن أنها محتكرة ومخصصة للرجال فقط.».
واختتمت المقال بـ« خلاصة القول؛ علموا النساء كيف يَقُدْن السيارات من أجل أنفسهن ومن أجل المستقبل، فربما تعرضتم لموقف مشابه لما قد حدث من حيث لا ينقذكم فيه أحد سوى المرأة.»
ولد وين رايح[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 31 دقيقة
افا يامها ترا حريم السعوديه ماهم يصيفون سنويا خارج المملكة مثلك ناس علي قد حالها ولا تطالبين بشي اطلبي الوظايف بدل ماهم جالسين ومحتاجين وسوال يفرض نفسه هي عنده وظيفه علي شان يكون عنده سياره
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15747 ] نشر منذ 25 دقيقة
أنا أتكفل بتعليم الأخت مها
بشرط
تتوسط لي فجريدة عكاظ
أكتب فيها🤗🤗🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15747 ] نشر منذ 24 دقيقة
على فكرة ياشباب
الأخت مها سارقه كاالكلام مني فتعليق سابق
😂😂😂😂😂😂😂😂
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 14 دقيقة
المشكلة تاتي مثل هذه وتقترح شيء لا يريدنه النساء
النساء يبحثن عن عمل يتكفل بلقمة عيشهن وسترهن وكف ايديهن عن الحاجة للناس
ليتك تتعبي على شيء ينفعهن افضل لك
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4022 ] نشر منذ 10 دقائق
هذه وحده من العينات اللي تطالب بقيادة الحريم
ويجيك واحد ويقول متجنسه
حفظك الله يا ابو زقم لما قلت ( المراه اذا ساقت رجعت اخر الليل سكرانه)
نفسي ومنى عيني اشوفهم سكارى وهم يسوقون ….. عشان اجلس اصورهم وانشر
بنت فلان مسكوها سكرانه وبنت علان مسكوها تكد مع زيود وبنقاليه وفلانه مرابطه في الصناعيه
وصور يامصور وانشر يا ناشر
كان زمان[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 9 دقائق
مسكينة ….
تكتب وفق مقايسها الشخصية التي تناسبها ..
ياقلبي الصغير لا تحزن …….