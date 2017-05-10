خادم الحرمين يرعى معرض «نايف القيم» بجامعة الملك عبدالعزيز الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الأحد القادم 18 شعبان، فعاليات معرض وندوة «نايف القيم»، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن جهته رفع الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين على هذه الرعاية الكريمة والشرف الذي ستحظى به الجامعة ومنسوبوها.

وقال مدير الجامعة أن معرض «نايف القيم» الذي يُقام لأول مرة هو تخليد لذكرى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، يستعرض دوره الريادي وإنجازاته التي قدمها تجاه دينه ووطنه وأُمته، كما أن إقامة هذه الفعاليات تأتي ضمن مبادرات كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية، والاعتراف بالفضل للأمير نايف صاحب الفكرة الأولى في تأسيس الكرسي عام 1432هـ.

وأوضح أن المعرض هو تذكير لأبناء الوطن بالمناقب الفريدة التي طبعت شخصية الأمير نايف من حبه للوطن والتفاني في خدمته، ومواجهة الأزمات والتحديات بروح المسؤولية العالية، وتعريف العالم بالجهود الكبيرة التي بذلها في التصدي للجماعات المتطرفة، والعمليات الإرهابية ومحاربة الفكر الضال ليس بالإجراءات الأمنية المتقدمة فحسب، ولكن باستراتيجية التعامل الفكري، وتجفيف منابع التطرف.