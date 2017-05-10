خادم الحرمين يوجه دعوات لعدد من القادة لحضور «القمة العربية الإسلامية– الأمريكية» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعوات لعدد من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية لحضور «القمة العربية الإسلامية– الأمريكية»، التي تستضيفها المملكة نهاية الشهر الجاري.

وبعث الملك سلمان اليومين الماضيين، بدعوات إلى كل من: «ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المغرب محمد السادس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان و رئيس تونس الباجي قايد السبسي، ورئيس العراق الدكتور محمد فؤاد معصوم، ورئيس اليمن عبدربه منصور هادي، ورئيس النيجر محمدو ايسفو، ورئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء باكستان نواز شريف؛ لحضور القمة.