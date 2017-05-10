 الملحقية الثقافية للمملكة بالأردن تحذر الطلاب من التواجد بأماكن التجمهر - صحيفة صدى الالكترونية

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الملحقية الثقافية للمملكة بالأردن تحذر الطلاب من التواجد بأماكن التجمهر

الملحقية الثقافية للمملكة بالأردن تحذر الطلاب من التواجد بأماكن التجمهر
حمود العنزي (صدى):

حذرت الملحقية الثقافية السعودية لدى الأردن، الطلبة السعوديين الدارسين في محافظة إربد، بعدم الاقتراب من أماكن التجمهر، مطالبة بالابتعاد عن أماكن وقوع المشاجرات، وذلك إثر وقوع مشاجرات بين شبان ينتمون إلى عشيرتين مساء الاثنين الماضي، تسببت في مقتل أحدهم، ما استنفر الأجهزة الأمنية، التي قبضت على المتسببين.
وأوضحت الملحقية، أمس الثلاثاء، أنها تأمل من الطلبة والطالبات الدارسين في إربد أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من أماكن التجمهر، لافتة إلى تلقيها معلومات عن وقوع عدد من المشاجرات في أماكن متفرقة في منطقة الصريح والرمثا.
وأكدت ضرورة الاتصال على أرقام طوارئ الملحقية وشؤون السعوديين في السفارة في حال حدوث أي أمر طارئ.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيهم العافية ملحقيتنا العزيزة

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