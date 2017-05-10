بالفيديو.. صحة جدة تكشف حقيقة حصول أطباء الأسنان على 70 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف عضو اللجنة الصحية في غرفة جدة الدكتور عبدالرحيم قاري، عن حقيقة حصول طبيب أسنان متوسط الخبرة على راتب يصل لـ70 ألف ريال.

ونفى الدكتور عبدالرحيم قاري، مساء أمس الثلاثاء، صحة ما يشاع بشأن حصول أطباء الأسنان ذوي الخبرة المتوسطة على رواتب تصل لـ70 ألف ريال، موضحا: «لا تطرحوا أطروحات غير موجودة، المواطنون يبحثون عن الأطباء أصحاب الخبرات في هذا المجال ولا يسلمون أنفسهم للخليجيين الجدد».

وقال قاري في مداخلة هاتفية مع قناة «24 السعودية»: «توجد 26 كلية طب أسنان، خرجت دفعات من أطباء الأسنان بدون خبرة في سوق العمل وبالتالي لا يستطيعون المنافسة، ناصحا هذه الكليات بإعادة تدريب الأطباء الجدُّد وتأهيلهم».