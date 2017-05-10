شقيق شهيد السطو المسلح بضباء يكشف عن طلبه الأخير قبل وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

روى شقيق رجل الأمن الشهيد الرقيب أول عطالله سويلم الحويطي، تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته، قائلا: « طلب مني الذهاب لوالديّ وهما يسكنان في إحدى القرى القريبة، لأنه لديه عمل يبدأ الساعة السادسة مساء ولا أستطيع الذهاب لهما وأود أن تذهب لهما الآن وتنقل لهم سلامي وسؤالي عنهما».

وأوضح، أن الشهيد كان طيلة 25 عامًا، حريصًا على عمله في شرطة ضباء، مشيرا إلى أن زملائه كانوا يشهدون بذلك، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبة على الجناة، مضيفا: «الحمد لله على قضاء الله وقدره ووالديه مؤمنان وصابران ولا نقول إلا ما يرضي الله، وثقتنا كبيرة برجال أمننا في تقديم الجاني للعدالة حتى يلقى جزاءه الرادع».

وأضاف شقيق الشهيد، أنه طلب قبل وفاته الذهاب لوالديه لمعرفة ما يحتاجونه قائلا: «إن كان لهما ما يحتاجون أبلغني هاتفياً حتى إذا انتهيت من عملي سأتوجه لهما وأحضر ما طلبوا من محافظة ضباء، بالفعل توجهت لوالدي واطمأننت عليهما ونقلت لهما ما أوصاني به شقيقي عطالله -رحمه الله».

وتابع: «فوجئت بالخبر المفجع حين عودتي، وقال زملائه إنه تقدمهم في صلاة العشاء وحين وصل البلاغ كان قريباً من الموقع وباشر الحادثة ووقعت الإصابة التي أدت لوفاته، ولم نبلغ والديه بالخبر حتى لا يفجعوا خاصة وهما كبيران بالسن».