شقيق شهيد السطو المسلح بضباء يكشف عن طلبه الأخير قبل وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

شقيق شهيد السطو المسلح بضباء يكشف عن طلبه الأخير قبل وفاته
روى شقيق رجل الأمن الشهيد الرقيب أول عطالله سويلم الحويطي، تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته، قائلا: « طلب مني الذهاب لوالديّ وهما يسكنان في إحدى القرى القريبة، لأنه لديه عمل يبدأ الساعة السادسة مساء ولا أستطيع الذهاب لهما وأود أن تذهب لهما الآن وتنقل لهم سلامي وسؤالي عنهما».
وأوضح، أن الشهيد كان طيلة 25 عامًا، حريصًا على عمله في شرطة ضباء، مشيرا إلى أن زملائه كانوا يشهدون بذلك، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبة على الجناة، مضيفا: «الحمد لله على قضاء الله وقدره ووالديه مؤمنان وصابران ولا نقول إلا ما يرضي الله، وثقتنا كبيرة برجال أمننا في تقديم الجاني للعدالة حتى يلقى جزاءه الرادع».
وأضاف شقيق الشهيد، أنه طلب قبل وفاته الذهاب لوالديه لمعرفة ما يحتاجونه قائلا: «إن كان لهما ما يحتاجون أبلغني هاتفياً حتى إذا انتهيت من عملي سأتوجه لهما وأحضر ما طلبوا من محافظة ضباء، بالفعل توجهت لوالدي واطمأننت عليهما ونقلت لهما ما أوصاني به شقيقي عطالله -رحمه الله».
وتابع: «فوجئت بالخبر المفجع حين عودتي، وقال زملائه إنه تقدمهم في صلاة العشاء وحين وصل البلاغ كان قريباً من الموقع وباشر الحادثة ووقعت الإصابة التي أدت لوفاته، ولم نبلغ والديه بالخبر حتى لا يفجعوا خاصة وهما كبيران بالسن».
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15743 ] نشر منذ 2 دقيقتين
رحمةالله علية
بعض الناس أذا أراد الله له خاتمة حسنة.يختم له حياتة بخير وعمل صالح
وهذا من علامات حسن الخاتمة
أذكر صديق لي قبل17سنة تقريبا
رحت أنا وأياة الصباح بدري عندنا شغلة
فمر من عند بيته
ووقف
سألته رحمةالله علية يافلان
ورانا شغل محن فاضين
وكان يوم جمعة
قال لي
أصبر أنت ماتدري وش صار البارح
قلت خير وش صار
قال أمس تهاوشت أنا وأبوي وضربني كف على وجهي
وأبروح أعتذر منه
وفعلا نزل أخذ دقايق وجاني
مبسوووط فرحان
وفي يده فطور
والله أني ماأنسى هالموقف أبد
ويقول أمسك الفطور أمي موصيتني أعطيك
قلت الله يسلمك أنت وأياها
وش سويت
قال أبشرك جيت أبوي وهو جالس يتقهوى وسلمت علية وحبيت راسه وراضيته
وأنا طالع لمحت أمي وسلمت عليها وحبيت يدها
ويوم درت أنك معي عطتني الفطور هذه لك
وسبحان الله الساعة8 ودقايق
صار لنا هذاك الحادث الشنيع
وتناثر عقلة وكسر جمجمته فحضني
والله العظيم أني مرح أنسى هالموقف ماحييت
كان يوم جمعة
جو الناس وشالوه وغسلوة وصلى علية جمع كثييييييير
وحضروا الدفن
كان رجل بسيط جدا وأب لستة أطفال
جلست وراها أيام وأنا ساكت لاأكل ولا أشرب ولاأهرج مع أحد
وكنت بوصل للجنون
لولا رعاية الله ثم أخواني أخذوني وسافرنا
يلطفون علي الجو
بس لليوم وأنا أتذكرة🤔