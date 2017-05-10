قاض سابق يتعهد بمقاضاة «أبوزقم» بشأن تصريحاته عن «قيادة المرأة» «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن القاضي السابق نصر اليمني، عزمة مقاضاة الداعية سلطان الدغيلبي الشهير بـ«أبوزقم» بشأن ما سماه الإساءات التي أطلقها ضد النساء وقذفه لهن وسخريته منهن في موضوع قيادة السيارة.

وتعهد اليمني بالترافع عن أي مواطنة توكله بمقاضاة «أبوزقم» لقذفه لهن وادعائه بعودتهن «سكرانات» في حال تمكينهن من قيادة السيارة، مطالبا بضرورة منع أي شخص من إقامة محاضرة إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة، متسائلاً عن الجهة التي سمحت بإقامة هذا الداعية للمحاضرة، قائلا: «أبو زقم يجب منعه لأنه ليس أهلًا للخطابة».