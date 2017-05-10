هندي مقيم منذ 35 عاما: حققت ما أتمناه وسأرحل وأترك أهلي في «العيون» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

روى مقيم هندي بمحافظة الأحساء، تفاصيل فترة قضائه في المملكة، قائلا: «عملت لمدة 36 عاما في محل تصوير بمدينة العيون، تمكنت خلال فترة عملي من تعليم أبنائي أفضل تعليم».

وأوضح أن ابنه الأكبر يعمل مهندسا ميكانيكيا في قطر، وابنه الآخر سيتخرج في تخصص الصيدلة، وابنتاه تعملان في مجال التمريض، مؤكدا أن هدفه من العمل هو كسب المال من عرق جبينه من أجل تعليم أبنائه.

وأكد أنه سيغادر المملكة هذا العام إلى بلاده بعد تحقيقه ما يتمناه، مشيرا إلى أنه لن ينسى سكان وأهالي مدينة العيون ويعتبرهم أهله، ولذلك سيحرص على زيارتهم بين فترة وأخرى.