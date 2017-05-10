مواطنة تروي تفاصيل تعرضها لعملية نصب عن طريق مكالمة هاتفية - صحيفة صدى الالكترونية

مواطنة تروي تفاصيل تعرضها لعملية نصب عن طريق مكالمة هاتفية
كشفت مواطنة تعمل بفرع إحدى الجامعات بمنطقة الرياض، تفاصيل تعرضها لعملية نصب عن طريقة مكالمة هاتفية، ادعى صاحبها عمله في أحد الشركات وتمكن من سلب 1000 ريال منها.
وأوضحت المواطنة، أنها تلقت مكالمة على جوالها من شخص يدعي أنه يتبع شركة، موضحة أنها وثقت فيه بعد ذكر اسم رجلين من المعروفين في البلد أحدهما رجل أعمال شهير، مؤكد لها أن الشركة لها شراكة معهما وأن الربح مضمون، وطلب تحويل مبلغ مالي 500 أو 1000 ريال، على رقم حساب أعطاه لها.
وقالت إنها اقتنعت بحديثه وقامت بتحويل المبلغ، موضحة أنه طلب منها بعد ذلك الدخول على رابط وتعبئة بيانات فيها رقم جوالها، ورقم حسابها، ورقم بطاقتها السرية .
وأشارت إلى أنه أثناء تعبئتها شعرت كأنها بدأت تفهم أن هناك خللا ما، فأخبرت زميلتها التي صرخت فيها قائلة: «هل أنت في وعيك؟ هل أنت في وعيك؟»، مضيفة: «فجأة شعرت كأني أصحو من حلم، إلا أنني وجدت نفسي قد وقعت ضحية لعملية نصب.. ثم اتصلت بنفس الرقم الذي كان يقدم العروض والمواثيق فرد بقوله: «أعلى ما في خيلك اركبيه».
وأكدت أن شقيقها اتخذ الاجراءات النظامية للتوصل إلى الجاني، محذرة الجميع من عمليات النصب التي تتم بهذه الطريقة.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15743 ] نشر منذ 1 ساعة
ياهبلا تري معد في ناس ينضحك عليهم بذا الوقت
الا الفدغ الي مثلك
معقولة حن فالقرن ال21 وباقي في ناس ينضحك عليها للحين
ورسائل التوعية والتحذير من عمليات النصب
تملاء الجوالات كل يوم
ومافي فايدة
أقول بيض الله وجهه وليتك حولتي له الراتب كله
ramzy[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 59 دقيقة
رزق الهبل عالمجانين ،،،، انشروا رقم الجوال اللي صار منها النصب علشان الناس تحذر منها
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4096 ] نشر منذ 40 دقيقة
القانون لا يحمي المغفلين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10126 ] نشر منذ 39 دقيقة
مو مشكله يالضحيه الفاغره من خلال رقم الحساب يضهر اسمه وبالتالي بلغي الشرطه ويسحبونه باذنه واهم شي يكون عندك وصل التحويل ومره ثانيه لا تصدقين احد ولا فيه داعي تصيرين تاجره وغنيه وراتبك يكفيك
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههه للحين فيه ناس تصدق النصابين ذول