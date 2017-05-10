مواطنة تروي تفاصيل تعرضها لعملية نصب عن طريق مكالمة هاتفية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مواطنة تعمل بفرع إحدى الجامعات بمنطقة الرياض، تفاصيل تعرضها لعملية نصب عن طريقة مكالمة هاتفية، ادعى صاحبها عمله في أحد الشركات وتمكن من سلب 1000 ريال منها.

وأوضحت المواطنة، أنها تلقت مكالمة على جوالها من شخص يدعي أنه يتبع شركة، موضحة أنها وثقت فيه بعد ذكر اسم رجلين من المعروفين في البلد أحدهما رجل أعمال شهير، مؤكد لها أن الشركة لها شراكة معهما وأن الربح مضمون، وطلب تحويل مبلغ مالي 500 أو 1000 ريال، على رقم حساب أعطاه لها.

وقالت إنها اقتنعت بحديثه وقامت بتحويل المبلغ، موضحة أنه طلب منها بعد ذلك الدخول على رابط وتعبئة بيانات فيها رقم جوالها، ورقم حسابها، ورقم بطاقتها السرية .

وأشارت إلى أنه أثناء تعبئتها شعرت كأنها بدأت تفهم أن هناك خللا ما، فأخبرت زميلتها التي صرخت فيها قائلة: «هل أنت في وعيك؟ هل أنت في وعيك؟»، مضيفة: «فجأة شعرت كأني أصحو من حلم، إلا أنني وجدت نفسي قد وقعت ضحية لعملية نصب.. ثم اتصلت بنفس الرقم الذي كان يقدم العروض والمواثيق فرد بقوله: «أعلى ما في خيلك اركبيه».

وأكدت أن شقيقها اتخذ الاجراءات النظامية للتوصل إلى الجاني، محذرة الجميع من عمليات النصب التي تتم بهذه الطريقة.