 مواطن يستغل اسم اخته في استخراج تأشيرات عمالة زراعية ويحرمها من «حافز» - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 10

    مايو

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مواطن يستغل اسم اخته في استخراج تأشيرات عمالة زراعية ويحرمها من «حافز»

مواطن يستغل اسم اخته في استخراج تأشيرات عمالة زراعية ويحرمها من «حافز»
علي العنزي(صدى):

قدمت مواطنة تدعى أم نواف، دعوى تزوير ضد شقيقها، تتهمه باستغلال اسمها في استخراج تأشيرات عمل بطريقة غير نظامية، بالإضافة لتسجيلها في التأمينات الاجتماعية ما أدى لإيقاف راتبها من الضمان خلال فترة طلاقها من زوجها الأول دون معرفتها الأسباب، وحرمانها من «حافز».
وقالت أم نواف، وهي متزوجة وأم لطفلين، إن أخاها استغل اسمها في تسجيل موقع زراعي دون علمها واستخرج تأشيرات عمالة زراعية، موضحة أنها راجعت مكتب العمل بحائل وعلمت أن أخاها أنهى إجراءات استخراج التأشيرة بتوكيل وتفويض منها، مؤكدة أنها لم تعطه أي تفويض أو وكالة، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لإنصافها ضد أخيها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15733 ] نشر منذ 6 دقائق

ياكثر الأشياء هذي
واحد فاتح محلات فجده بأسم بناته
ويوم جو يسجلون فالضمان لقو عندهم محلات وعمال من20سنة
وهم مساكين على باب الله
وأبوهم متزوج وحده أجنبية وساحب عليهم
مفروض شغل الوكالات هذا يزال للأبد
والتأكد من المالك الحقيقي
ولازم حضورة
حتى السيارات صارت بأسم الأم أو الزوجة
وهي الي تاكلها فالأخير🤔

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