الخارجية الليبية تنفي اقتحام مقرها بطرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

نفى المكتب الإعلامي لوزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية، الأخبار المتداولة عن اقتحام مقر وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، في منطقة زاوية الدهماني وسط العاصمة طرابلس.

وأكد المكتب الإعلامي أن وزارة الخارجية تمارس مهامها بشكل دائم من المقر الرئيسي للوزارة، مناشدة جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عدم نقل أي أخبار أو تصريحات غير رسمية.

وشدد المكتب الاعلامي في تصريحه على أن حجم الأخبار المغلوطة وسرعة انتشارها تفرض على الجميع ضرورة الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط وتحري الدقة وعدم نشر الشائعات، مؤكدًا التزامه بنشر كافة المعلومات الرسمية و التصريحات الخاصة بوزارة الخارجية مباشرة عبر الوسائل الإعلامية الرسمية.