ترامب يتخذ قرارا بشأن «اتفاقية باريس» بعد قمة الدول السبع - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يتخذ قرارًا بشأن بقاء الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ إلا بعد عودته من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقررة يومي 26 و 27 مايو الجاري.

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، بأن ترامب يواصل الاستماع إلى مستشاريه بشأن إيجابيات وسلبيات بقاء الولايات المتحدة في الاتفاقية العالمية، مضيفًا أنه سيتخذ قرارًا في هذا الصدد بعد عودته من قمة مجموعة الدول السبع في إيطاليا وليس قبل ذلك كما كان مقررًا في الأصل.