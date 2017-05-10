الأمن المغربي يعتقل شخصا يشتبه في صلته بـ«مخططات إرهابية» - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، مساء أمس الثلاثاء، بمدينة طنجة، شخصًا يشتبه في صلته بـ«مخططات إرهابية».

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر أمني، بأن عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، داهمت أحد المنازل في حي بني مكادة بطنجة، وقامت باعتقال أحد الأشخاص «لم يحدد هويته»، الذي كان يستعمله كمنزل آمن على ما يبدو.

وأضاف أنه تم العثور على حزام ناسف في حوزة المذكور، وبعض الأدوات الأخرى المستعملة في إنتاج مواد متفجرة، وفقا للمعلومات المتاحة.