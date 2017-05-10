اليمن تدعو «التعاون الإسلامي» إلى تصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

دعت الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، منظمة «التعاون الإسلامي» إلى تصنيف جماعة الحوثيين، جماعة إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، قوله «إن اليمن يعاني إرهابا من نوع جديد، إنه إرهاب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية وهو لا يقل خطورة على إرهاب داعش والقاعدة».

وطالب فضائل، خلال الدورة الـ11 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في مدينة جدة السعودية، بإدانة «التدخل الإيراني الصارخ، ودعمها للإرهاب والجماعات الإرهابية في اليمن وبقية الدول العربية».