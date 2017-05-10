البنتاجون: ترامب أمر بتزويد «ب ي د» بالسلاح - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الثلاثاء، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر أمس بتقديم أسلحة لتنظيم «ب ي د».

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت إن ترامب خول وزارة الدفاع الأمريكية بتجهيز عناصر «ب ي د» المنضوية ضمن ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية بالسلاح عند الضرورة، وذلك لـ«تحقيق نصر مدوٍ في الرقة ضد تنظيم داعش الإرهابي»، مضيفة أن الولايات المتحدة تدرك المخاوف الأمنية التركية حيال «ب ي د».

وأوضحت أن «واشنطن ترغب في منح الشعب والحكومة التركيين ضمانات حول تمسك الإدارة الامريكية بمبدأ ردع المخاطر الأمنية المحدقة بتركيا وبالتحالف القائم بين الجانبين».