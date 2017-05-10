محكمة هولندية تؤيد قرار قطع المساعدات عن مسلمة بسبب نقابها - صحيفة صدى الالكترونية

امستردام(صدى):

أيدت محكمة النقض الهولندية، قطع بلدية أوتريخت المساعدات الاجتماعية عن مسلمة، امتنعت عن كشف نقابها، خلال تدريب متعلق بالعمل، مرجعة أسباب قرارها إلى حالة النقاب التي تشكل وضعا مختلفا داخل التدريب.

وأوضح القرار أن «المنقبة ستشكل عبئًا على البلدية التي تقدم التدريب من الصندوق العام مع انعدام فرصة حصولها على عمل داخل البنية الاجتماعية الحالية في البلاد»، مبررا أن الوجه غير المنقب يلعب دورا كبيرا في العلاقات الإنسانية، وله دور مؤثر في قبول التوظيف.

وكانت المرأة التي لم تذكر الوسائل معلومات عنها رفضت خلع نقابها خلال التدريب الذي أرسلتها إليه البلدية عام 2013، لتتخذ البلدية قرارا بقطع جزء من المساعدات الاجتماعية المخصصة لها.