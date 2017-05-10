 بالصور.. مدني وادي الدواسر يسيطر على حريقا بمنزل وينقذ طفل وامرأة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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  • نشر : منذ 37 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. مدني وادي الدواسر يسيطر على حريقا بمنزل وينقذ طفل وامرأة

بالصور.. مدني وادي الدواسر يسيطر على حريقا بمنزل وينقذ طفل وامرأة
علي القحطاني(صدى):

سيطرت فرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر على حريق اندلع داخل غرفة في منزل مواطن بحي اللدام الجنوبي، وتم إنقاذ شخصين بداخلها دون إصابات.
وقال مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم تركي بن عايض آل هقشة إن غرفة العمليات تلقت بلاغا حول احتراق غرفة في منزل مواطن بحي اللدام الجنوبي، وعلى الفور باشرت الفرق موقع البلاغ على وجه السرعة، مؤكدا أن سرعة وصول رجال الدفاع المدني ساهمت في إخماد النيران، إذ تم إخراج طفل وامرأة كانا محتجزين، وتلقوا الإسعافات الأولية من قبل فرقة الهلال الأحمر بالموقع نفسه، وحالتهما مستقرة.


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