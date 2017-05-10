 نتنياهو يصف التحالف مع أمريكا بـ«المتين» - صحيفة صدى الالكترونية

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نتنياهو يصف التحالف مع أمريكا بـ«المتين»

نتنياهو يصف التحالف مع أمريكا بـ«المتين»
القدس(صدى):

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ«المتين».
وقال نتنياهو خلال استقباله، أمس الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد بتل أبيب: «يسرني الالتقاء بك مرة أخرى، هنالك تحالف متين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتحالف كبير بين الجيش الأمريكي وجيش الدفاع الإسرائيلي».
وأضاف بيان صادر عن اللقاء: «تناولا مواصلة تعميق العلاقات الأمنية الوطيدة بين البلدين والتحديات المشتركة لهما».


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15726 ] نشر منذ 33 دقيقة

خففوا من أخبار نيتو
معنا كاتبة فصحيفة مكه
معذبها الحب ومقطع قلبها الوله
ماعلى لسانها الا نيتو ونيتو😂😂😂😂😂😂

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