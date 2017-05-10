نتنياهو يصف التحالف مع أمريكا بـ«المتين» - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ«المتين».

وقال نتنياهو خلال استقباله، أمس الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد بتل أبيب: «يسرني الالتقاء بك مرة أخرى، هنالك تحالف متين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتحالف كبير بين الجيش الأمريكي وجيش الدفاع الإسرائيلي».

وأضاف بيان صادر عن اللقاء: «تناولا مواصلة تعميق العلاقات الأمنية الوطيدة بين البلدين والتحديات المشتركة لهما».