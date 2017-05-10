نتنياهو يصف التحالف مع أمريكا بـ«المتين» - صحيفة صدى الالكترونية

نتنياهو يصف التحالف مع أمريكا بـ«المتين»
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ«المتين».
وقال نتنياهو خلال استقباله، أمس الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد بتل أبيب: «يسرني الالتقاء بك مرة أخرى، هنالك تحالف متين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتحالف كبير بين الجيش الأمريكي وجيش الدفاع الإسرائيلي».
وأضاف بيان صادر عن اللقاء: «تناولا مواصلة تعميق العلاقات الأمنية الوطيدة بين البلدين والتحديات المشتركة لهما».
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15726 ] نشر منذ 33 دقيقة
خففوا من أخبار نيتو
معنا كاتبة فصحيفة مكه
معذبها الحب ومقطع قلبها الوله
ماعلى لسانها الا نيتو ونيتو😂😂😂😂😂😂