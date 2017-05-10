روحاني: المحافظون يميزون في التشغيل على أساس الجنس والطائفة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، المحافظين بـ«التمييز على أساس الجنس والطائفة في التشغيل»، مضيفا: «تتحدثون عن التوظيف.. هل تقبلون تشغيل النساء؟ فصلتم الآلاف منهن من العمل.. وهل توافقون على تشغيل أهل السنة».

وأكد الرئيس الإيراني «عدم إمكانية خداع الشعب بوعود فارغة.. نحن نرفض التمييز على أساس الجنس لأنه ظلم.. والشعب لا يريد العودة إلى الخلف مجددًا».

وتابع: «نحن نطالب بالحرية. نريد الحرية السياسية والاجتماعية وحرية الفكر والتعبير والتنقل والعمل. نطالب بالأمن ولا نريد الضغط الأمني. نريد القانون من أجل كل المؤسسات. ولانريد مؤسسات معفاة من الضرائب، ونريد سوقًا تسوده منافسة حرة».