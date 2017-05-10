الإحصاء تعلن إحصائية بعدد حالات الزواج والطلاق خلال العام الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت هيئة الإحصاء عن عدد عقود الزواج المسجلة في المحاكم وعدد صكوك الطلاق خلال العام الماضي 1437 في جميع مناطق المملكة.

ونشرت الإحصاء وفقا لبيانات وزارة العدل إحصائية توضح أن إجمالي عدد عقود الزواج الموثقة عن طريق المحاكم ومأذوني الأنكحة يبلغ 157870 عقدا، في حين يبلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 53604 صكوك، وأن أكثر مناطق المملكة تسجيلا لصكوك الطلاق وعقود الزواج هي منطقة مكة المكرمة؛ حيث سجلت خلال العام الماضي 16510 صكوك طلاق و44937 عقد زواج.